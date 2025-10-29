Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
1
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
3
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.20
П2
31.00
Хоккей. НХЛ
30.10
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.46
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2

На торги выставят золотую медаль хоккейного чемпионата мира

«Литфонд» выставит на торги золотую медаль чемпионата мира в 2009 г за 5 млн руб.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Золотую медаль 73-го чемпионата мира по хоккею с шайбой, который прошел в Швейцарии в 2009 году, наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году и юбилейные раритеты от хоккейного клуба ЦСКА выставят на торги 6 ноября, сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

«Шестого ноября 2025 года Аукционный дом “Литфонд” проведет онлайн-торги, посвященные хоккейным раритетам. Центральное место в каталоге занимает золотая медаль 73-го чемпионата мира по хоккею с шайбой, который прошел в Швейцарии в 2009 году. Текущая ставка за чрезвычайно редкий хоккейный раритет на момент релиза указана 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В комплекте с медалью прилагается поздравительная открытка «С Днем Рождения», адресованная генеральному менеджеру сборной России по хоккею с шайбой в 2008—2009 годах Павлу Попову. В пресс-службе напомнили, что победа сборной России в этом турнире стала второй подряд и значительно укрепила позиции команды на мировой арене: в финальном матче против Канады (2:1) решающую роль сыграл Александр Радулов.

Также на торги будут выставлены памятные наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году, когда СКА впервые в истории заполучил Кубок Гагарина. Часы были выпущены в честь того самого первого Кубка Часы ограниченной серии с гравировкой Special edition. Gagarin Cup 2015. № 31/75 находятся в оригинальном футляре и в отличном состоянии. Стоимость оценивается в миллион рублей.

Среди лотов будут и редкие памятные часы, выпущенные к 85-летию хоккейного клуба ЦСКА: эксклюзивная модель памятных механических наручных часов Buran Aviator Sturmanskie, выпущенных тиражом всего 85 экземпляров «Ограниченная серия. № 24/85», их — стоимость от 500 тысяч рублей; часы Aviator, выпущенные тиражом 500 экземпляров за 200 тысяч рублей, и швейцарские часы Tissot" из специальной партии, заказанной Федерацией хоккея России по случаю победы сборной команды в Евротуре-2008.