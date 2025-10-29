На торги выставят золотую медаль хоккейного чемпионата мира

Также на торги будут выставлены памятные наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году, когда СКА впервые в истории заполучил Кубок Гагарина. Часы были выпущены в честь того самого первого Кубка Часы ограниченной серии с гравировкой Special edition. Gagarin Cup 2015. № 31/75 находятся в оригинальном футляре и в отличном состоянии. Стоимость оценивается в миллион рублей.