Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Казахстан представил расширенный состав на ЧМ-2025 по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею завтра, 29 ноября вылетит в Словению, где продолжит финальный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Источник: icehockey.kz

2 и 4 декабря команда Антона Васина проведёт контрольные встречи с Норвегией и хозяевами площадки — словенцами.

На заключительный сбор тренерский штаб берёт расширенный ростер из 25 хоккеистов. В итоговый состав вошли 23 игрока: три голкипера и 20 полевых.

Расширенный состав сборной Казахстана:

Вратари: Танирхан Алпысбаев (Wind City / Tri City Storm, AAA), Даулет Куат, Дмитрий Ряшин (оба — «Снежные Барсы»);

Защитники: Дамир Бритиков, Нурислам Зияш, Санжар Ибрагим, Мстислав Шипилин (все — «Снежные Барсы»), Мажит Имашев (Elite Hockey Academy), Александр Макаров, Руслан Тусупбеков, Игнат Шевченко (все — «Номад»), Дмитрий Рязанов («Горняк»);

Нападающие: Абзал Алибек (Philadelphia Rebels, NAHL), Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба — «Сарыарка»), Роман Двуреченский, Карим Кажибеков, Александр Перкин, Александр Симахин («Снежные Барсы»), Корней Корнеев (Victoriaville Tigres, QMJHL), Тимур Миндубаев («Номад»), Алишер Саркенов (Prince Albert Raiders, WHL), Асанали Саркенов (Spokane Chiefs, WHL), Матвей Умеренков («Ладья», МХЛ), Семен Черкасов («Красноярские Рыси», МХЛ).

Главный тренер — Антон Васин.

Чемпионат мира в Дивизионе I группы A пройдет в Бледе (Словения) с 7 по 13 декабря. В соперниках у команды Васина сборные Австрии, Словении, Франции, Норвегии и Украины.

Расписание матчей сборной Казахстана:

  • 7 декабря. 23:30. Украина — Казахстан;
  • 8 декабря. 23:30. Казахстан — Словения;
  • 10 декабря. 23:30. Казахстан — Франция;
  • 11 декабря. 20:00. Норвегия — Казахстан;
  • 13 декабря. 20:00. Казахстан — Австрия.