Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.50
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
12.12
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.40
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
12.12
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
5.00
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
12.12
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
12.12
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.50
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
12.12
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.12
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.61
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.90
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
12.12
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.39

В IIHF сообщили, что россияне не выступят на юниорском чемпионате мира

Турнир пройдет с 22 апреля по 2 мая 2026 года в Словакии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты уже не смогут выступить на юниорском чемпионате мира (игроки до 18 лет) весной следующего года, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

«Это рекомендация МОК. Решение IIHF будет принято в конце января. Говоря о молодежи, речь идет только о возрасте до 18 лет. Допуск не может быть на чемпионате мира сезона-2025/26», — сказал Тардиф.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 22 апреля по 2 мая 2026 года в Словакии.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше