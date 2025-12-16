Ричмонд
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Тампере и Турку.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в финских городах Тампере и Турку, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Финляндия в седьмой раз в истории станет хозяйкой турнира. Мировое первенство среди игроков не старше 20 лет пройдет с 26 декабря 2027 года по 5 января 2028 года.

Также Финляндия совместно с Латвией готовит заявку на проведение взрослого чемпионата мира в 2030 году. Решение о месте проведения турнира будет принято конгрессом IIHF в 2026 году.

Российские сборные отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года.