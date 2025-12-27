Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в пользу канадцев со счетом 7:5 (2:1, 1:2, 4:2). В составе победителей шайбы забросили Брэди Мартен (14-я минута), Майкл Хейдж (18), Зайн Парекх (38, 44), Тидж Игинла (47), Итан Маккензи (50) и Портер Мартоне (60). У чехов отличились Томас Полетин (18, 46), Войцех Чихар (25), Петр Сикора (33), Томас Галвас (56).
Чехи в следующем матче в ночь на 28 декабря сыграют с датчанами, канадцы в этот же день встретятся с латвийцами.
В матче группы А сборная США обыграла команду Германии со счетом 6:3 (3:1, 3:2, 0:0).
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.