Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.42
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады обыграла чехов в матче группового этапа МЧМ по хоккею.

Источник: Tim Austen/IIHF

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в пользу канадцев со счетом 7:5 (2:1, 1:2, 4:2). В составе победителей шайбы забросили Брэди Мартен (14-я минута), Майкл Хейдж (18), Зайн Парекх (38, 44), Тидж Игинла (47), Итан Маккензи (50) и Портер Мартоне (60). У чехов отличились Томас Полетин (18, 46), Войцех Чихар (25), Петр Сикора (33), Томас Галвас (56).

Чехи в следующем матче в ночь на 28 декабря сыграют с датчанами, канадцы в этот же день встретятся с латвийцами.

В матче группы А сборная США обыграла команду Германии со счетом 6:3 (3:1, 3:2, 0:0).

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.