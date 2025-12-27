Сборная Финляндии победила датчан на молодежном чемпионате мира по хоккею

Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в пользу финнов со счетом 6:2 (3:1, 3:0, 0:1). В составе победителей дубль оформил Роопе Вестеринен (2-я и 32-я минуты), по шайбе забросили Онни Калто (3), Оливер Суванто (11), Аатос Койву (25) и Йоона Саарелайнен (27). У сборной Дании отличились Вильям Буннгор (7) и Антон Линде (43).