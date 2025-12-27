Огненное начало МЧМ: Словакия едва не подарила первую сенсацию, а Канада и Чехия устроили суперматч

За океаном стартовал молодежный чемпионат мира, который в очередной раз проходит без участия сборной России. Первый игровой день турнира обещал быть интригующим, и эти ожидания полностью оправдались.
Непростая победа Швеции
Германия U20 — США U20 3:6
Дания U20 — Финляндия U20 2:6
Швеция U20 — Словакия U20 3:2
Если действующий чемпион сборная США уверенно разобралась с Германией (6:3), а финны легко обыграли дебютанта МЧМ сборную Дании (6:2), то в остальных матчах наблюдалась нешуточная борьба.
Швеция, в составе которой есть два потенциально лучших нападающих турнира — Антон Фронделл и Ивар Стенберг, — долго не могла справиться со скромными словаками. После безголевого первого периода Швеция могла пропустить, но соперник не реализовал удаление Эклунда, и лишь в самой середине матча «Тре Крунур» открыли счет, когда в большинстве отличился Фронделл.
Словаки снова проявили недисциплинированность и поплатились — в большинстве забил Виктор Эклунд, но преимущество в две шайбы скандинавы не удержали. За пять секунд до конца второго периода Томаш Побежал забил в раздевалку, а в третьей двадцатиминутке шведы не уследили за Тобиашем Томиком.
Запахло сенсацией, но «Тре Крунур» спас все тот же Ивар Стенберг. За четыре минуты до конца основного времени он забил решающий гол, обеспечив Швеции победу.
«Шведы едва не опозорились со Словакией! С трудом выиграли», — радостно констатировало проблемы соседей финское издание Iltalehti.
Перестрелка Канады и Чехии
Чехия U20 — Канада U20 5:7
У Канады все сложилось еще сложнее. В соперники на старте «Кленовым листьям» достались чехи, которые дважды выбивали канадцев в четвертьфиналах на двух последних молодежных чемпионатах мира.
«Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы учтем предыдущие ошибки», — отмечал перед матчем защитник сборной Канады Зейн Парех, но трудностей его команде избежать не удалось.
Первый период прошел в абсолютно равной борьбе, но Канада смогла дважды реализовать свои моменты, в то время как чехи лишь раз пробили голкипера «Кленовых» Картера Джорджа. Но после перерыва канадским болельщикам впору было хвататься за валидол: Войцех Чихар сравнял счет, Петр Сикора вывел чехов вперед, и перед Канадой вновь замаячил «чешский призрак».
Выручил канадцев все тот же Зейн Парех. Он делом подтвердил свои предматчевые слова, оформив дубль, который придал матчу новый импульс. Казалось, что счет 4:3 в пользу Канады уже не изменит общий вектор и канадцы продолжат давить, но чехи снова отыгрались, причем сделали это быстро.
Шайба Томаша Полетина сделала счет равным — 4:4, но и эти цифры долго не продержались. Через минуту Тейдж Игинла снова вывел Канаду вперед, а чуть позже Итан Маккензи оформил победный гол.
«Нам дали неудобную раздевалку, очень далеко идти до льда. Но ничего не поделаешь, мы заняли пятое место на прошлом турнире. Лучшие раздевалки достались тем, кто завоевал медали. В любом случае, я смогу сделать свою норму по количеству шагов. Мы стараемся оставить негативное прошлое позади, у нас никто не жалуется», — отметил главный тренер сборной Канады Дейл Хантер.
Следующий матч канадцы проведут со сборной Латвии, которая наверняка жаждет повторить свой прошлый исторический успех: год назад латвийцы обыграли Канаду в серии буллитов (3:2 Б).
Автор: Максим Замятин