Канада извинилась за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами

Встреча группы B, прошедшая в субботу в Миннеаполисе (штат Миннесота), завершилась победой канадцев со счетом 7:5. Во время разминки игроки канадской сборной заезжали на половину площадки чешской команды и задевали соперников клюшками. Капитан канадцев Портер Мартон после забитого на 60-й минуте гола в пустые ворота прокатился мимо скамейки чехов и похлопал одного из соперников по ягодицам, за что получил двухминутный штраф. После построения и вручения награды лучшим игрокам матча канадцы покинули лед, не пожав руки.