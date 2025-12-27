Ричмонд
Канада извинилась за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) принесла извинения за уход игроков молодежной сборной страны со льда без традиционного рукопожатия после матча чемпионата мира против команды Чехии.

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

Встреча группы B, прошедшая в субботу в Миннеаполисе (штат Миннесота), завершилась победой канадцев со счетом 7:5. Во время разминки игроки канадской сборной заезжали на половину площадки чешской команды и задевали соперников клюшками. Капитан канадцев Портер Мартон после забитого на 60-й минуте гола в пустые ворота прокатился мимо скамейки чехов и похлопал одного из соперников по ягодицам, за что получил двухминутный штраф. После построения и вручения награды лучшим игрокам матча канадцы покинули лед, не пожав руки.

«После вчерашнего матча молодежная сборная Канады покинула лед, не попрощавшись с командой Чехии. Hockey Canada полностью берет на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения команде Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея (IIHF) за нашу ошибку», — сообщается в письме, опубликованном на странице Hockey Canada в соцсети X.

Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Турнир проходит в США. Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.