Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.70
П2
6.14
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.93
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Канада снова чуть не опозорилась в матче с Латвией на МЧМ. От провала спасли чужие удаления

«Кленовые» могли проиграть аутсайдеру второй год подряд.

Источник: Zuma\TASS

28 дек 00:30 Латвия U20 — Канада U20 1:2 ОТ.

Канадцы наверняка нервно ухмыльнулись, увидев свой календарь на молодежном чемпионате мире. Первые два матча группового этапа надо было провести с прошлогодними обидчиками «кленовых» — Чехией и Латвией.

Чехов с горем пополам, но все-таки удалось переиграть в основное время. При этом тренерский штаб канадцев должны были насторожить целых пять пропущенных шайб. И это с учетом, что в защите есть два хоккеиста с опытом игры в НХЛ в этом сезоне. Так что к матчу с латвийцами оборонительная тактика канадцев серьезно изменилась.

Можно сколько угодно говорить про разницу в уровне сборных, когда у одной команды есть хоккеисты, выходившие на лед в НХЛ, а также претенденты на первый номер драфта будущего года, а у другой — по большей части ноунеймы. Но вот забавный факт: два года подряд Латвия выступает на МЧМ так же, как и Канада. Обе команды на прошедших турнирах вылетали в четвертьфинале.

Так еще и в прошлом году латвийцы устроили главную сенсацию МЧМ, обыграв канадцев на групповом этапе в серии буллитов. Хотя раньше для прибалтийской сборной пропустить десять шайб от «кленовых» было вполне нормально.

Сегодня первый звоночек Канада получила еще в первом периоде. Маркус Сиерадзскис бросал по пустым воротам, но в итоге отправил туда шайбу не клюшкой, а коньком. Гол отменили, но канадцы должны были напрячься.

Дальше в дело вступили судьи. Еще в первом матче турнира против чехов грязная игра канадцев стала поводом для мини-скандала. В этот раз обычный силовой прием латвийцев судьи расценили как повод выписать 5+20 за опасный удар в голову. Спецбригада у канадцев отличная. Уже через 40 секунд Решни с передач Брунике и Маккенны открыл счет.

Одним из героев встречи стал Нильс Мауринс. По ходу сезона голкипер не так хорош: в юниорской лиге США он пропускает более трех шайб, а среднем за игру. Но сегодня вратарь был в огне. Именно 35 сейвов Мауринса позволили Латвии до самого конца основного времени рассчитывать на ничью.

В итоге за две минуты до окончания третьего периода Рудольф Берзкалнс сравнял счет и перевел игру в овертайм. Казалось, все идет по прошлогоднему сценарию: тогда латвийцы в самой концовке тоже затащили соперника за пределы основного времени.

Но тут в дело вмешалось удаление — его за минуту до конца периода получил Роберт Наудиньш. В итоге канадцы реализовали штраф в овертайме. Причем вновь ассистом отметился Гэвин Маккенна: у него уже 4 (0+4) результативных действия на этом турнире.

Латвия пусть и проиграла, но сделала отличную заявку на третий подряд выход в четвертьфинал. Решающим для нее станет матч с главным аутсайдером группы — датчанами.