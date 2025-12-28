Канада снова чуть не опозорилась в матче с Латвией на МЧМ. От провала спасли чужие удаления

28 дек 00:30 Латвия U20 — Канада U20 1:2 ОТ.
Канадцы наверняка нервно ухмыльнулись, увидев свой календарь на молодежном чемпионате мире. Первые два матча группового этапа надо было провести с прошлогодними обидчиками «кленовых» — Чехией и Латвией.
Чехов с горем пополам, но все-таки удалось переиграть в основное время. При этом тренерский штаб канадцев должны были насторожить целых пять пропущенных шайб. И это с учетом, что в защите есть два хоккеиста с опытом игры в НХЛ в этом сезоне. Так что к матчу с латвийцами оборонительная тактика канадцев серьезно изменилась.
Можно сколько угодно говорить про разницу в уровне сборных, когда у одной команды есть хоккеисты, выходившие на лед в НХЛ, а также претенденты на первый номер драфта будущего года, а у другой — по большей части ноунеймы. Но вот забавный факт: два года подряд Латвия выступает на МЧМ так же, как и Канада. Обе команды на прошедших турнирах вылетали в четвертьфинале.
Так еще и в прошлом году латвийцы устроили главную сенсацию МЧМ, обыграв канадцев на групповом этапе в серии буллитов. Хотя раньше для прибалтийской сборной пропустить десять шайб от «кленовых» было вполне нормально.
Сегодня первый звоночек Канада получила еще в первом периоде. Маркус Сиерадзскис бросал по пустым воротам, но в итоге отправил туда шайбу не клюшкой, а коньком. Гол отменили, но канадцы должны были напрячься.
Дальше в дело вступили судьи. Еще в первом матче турнира против чехов грязная игра канадцев стала поводом для мини-скандала. В этот раз обычный силовой прием латвийцев судьи расценили как повод выписать 5+20 за опасный удар в голову. Спецбригада у канадцев отличная. Уже через 40 секунд Решни с передач Брунике и Маккенны открыл счет.
Одним из героев встречи стал Нильс Мауринс. По ходу сезона голкипер не так хорош: в юниорской лиге США он пропускает более трех шайб, а среднем за игру. Но сегодня вратарь был в огне. Именно 35 сейвов Мауринса позволили Латвии до самого конца основного времени рассчитывать на ничью.
В итоге за две минуты до окончания третьего периода Рудольф Берзкалнс сравнял счет и перевел игру в овертайм. Казалось, все идет по прошлогоднему сценарию: тогда латвийцы в самой концовке тоже затащили соперника за пределы основного времени.
Но тут в дело вмешалось удаление — его за минуту до конца периода получил Роберт Наудиньш. В итоге канадцы реализовали штраф в овертайме. Причем вновь ассистом отметился Гэвин Маккенна: у него уже 4 (0+4) результативных действия на этом турнире.
Латвия пусть и проиграла, но сделала отличную заявку на третий подряд выход в четвертьфинал. Решающим для нее станет матч с главным аутсайдером группы — датчанами.