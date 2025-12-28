Канада снова чуть не опозорилась в матче с Латвией на МЧМ. От провала спасли чужие удаления

Можно сколько угодно говорить про разницу в уровне сборных, когда у одной команды есть хоккеисты, выходившие на лед в НХЛ, а также претенденты на первый номер драфта будущего года, а у другой — по большей части ноунеймы. Но вот забавный факт: два года подряд Латвия выступает на МЧМ так же, как и Канада. Обе команды на прошедших турнирах вылетали в четвертьфинале.