Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сборная Финляндии одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.
Встреча группы B прошла в Сент-Поле (штат Миннесота, США) и завершилась победой финнов со счетом 8:0 (3:0, 2:0, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хемминг (4-я и 22-я минуты), Яспер Кухта (15), Максим Вестергард (20), Йоона Саарелайнен (35), Роопе Вестеринен (43), Хейкки Руохонен (46), Лассе Боэлиус (51).
Финны одержали вторую победу в основное время на турнире и лидируют в группе B, имея в своем активе 6 очков. Латвийская сборная проиграла второй матч кряду и располагается на предпоследнем, четвертом месте в группе с 1 очком.
В следующем матче сборная Финляндии в понедельник сыграет против команды Чехии, латвийские хоккеисты в ночь на 31 декабря по московскому времени встретятся с датчанами.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Турнир проходит в США.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.