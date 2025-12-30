Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира

Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу сборной Чехии. В составе чешской команды шайбу в основное время матча забросил Матей Кубиэса (2-я минута), а автором победного гола в овертайме стал Адам Иржичек (64). У финнов отличился Эмиль Хемминг (60).