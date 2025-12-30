Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.37
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира

Сборная США обыграла словаков в матче группового этапа МЧМ по хоккею.

Источник: IIHF

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах.

Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу американцев со счетом 6:5 (0:2, 4:2, 2:1). В составе американской команды шайбы забросили Эй Джей Спелласи (22-я минута), Брендан Макморроу (29), Райкер Ли (31), Джеймс Хэгенс (40, 41) и Уилл Зеллерс (45). У словаков отличились Тобиас Питка (9), Томаш Хренко (12, 59), Адам Белушко (27) и Михал Сврчек (35).

Американцы одержали третью победу подряд на турнире. В ночь на 1 января по московскому времени они сыграют со шведами, с которыми делят первое место в турнирной таблице группы А и имеют в своем активе по девять очков. Словаки потерпели второе поражение в трех матчах и с тремя баллами занимают третью строчку в таблице.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.