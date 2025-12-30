США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу американцев со счетом 6:5 (0:2, 4:2, 2:1). В составе американской команды шайбы забросили Эй Джей Спелласи (22-я минута), Брендан Макморроу (29), Райкер Ли (31), Джеймс Хэгенс (40, 41) и Уилл Зеллерс (45). У словаков отличились Тобиас Питка (9), Томаш Хренко (12, 59), Адам Белушко (27) и Михал Сврчек (35).
Американцы одержали третью победу подряд на турнире. В ночь на 1 января по московскому времени они сыграют со шведами, с которыми делят первое место в турнирной таблице группы А и имеют в своем активе по девять очков. Словаки потерпели второе поражение в трех матчах и с тремя баллами занимают третью строчку в таблице.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.