Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.37
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею

Канадцы обыграли датчан в матче группового этапа молодежного ЧМ по хоккею.

Источник: IIHF

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею разгромила команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой «кленовых листьев» со счетом 9:1 (3:0, 2:1, 4:0). В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна (4, 36 и 46-я минуты), автором дубля стал Портер Мартоне (27, 55), по разу отличились Брэйден Кутес (9), Зейн Парех (11), Майкл Миса (45) и Кашон Эйтчесон (55). Единственную шайбу сборной Дании забросил Мадс Клювё (21).

Маккенна с 7 (3+4) очками вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки турнира.

Сборная Канады (8 очков) возглавляет таблицу группы B, датчане (0) замыкают таблицу.

В своих заключительных матчах на групповом этапе сборная Дании сыграет с командой Латвии в ночь на 31 декабря по московскому времени, а канадцы встретятся с финнами в ночь на 1 января.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.