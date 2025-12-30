Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею разгромила команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой «кленовых листьев» со счетом 9:1 (3:0, 2:1, 4:0). В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна (4, 36 и 46-я минуты), автором дубля стал Портер Мартоне (27, 55), по разу отличились Брэйден Кутес (9), Зейн Парех (11), Майкл Миса (45) и Кашон Эйтчесон (55). Единственную шайбу сборной Дании забросил Мадс Клювё (21).
Маккенна с 7 (3+4) очками вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки турнира.
Сборная Канады (8 очков) возглавляет таблицу группы B, датчане (0) замыкают таблицу.
В своих заключительных матчах на групповом этапе сборная Дании сыграет с командой Латвии в ночь на 31 декабря по московскому времени, а канадцы встретятся с финнами в ночь на 1 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.