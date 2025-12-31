Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ

Встреча группы A в Сент-Поле (штат Миннесота) завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу швейцарцев. Авторами голов стали Кими Керблер (12-я, 22-я минуты), Ямиро Ребер (14) и Людвиг Джонсон (27). Голкипер Кристиан Кирш отразил 20 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.