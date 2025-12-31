Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в США.
Встреча группы A в Сент-Поле (штат Миннесота) завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу швейцарцев. Авторами голов стали Кими Керблер (12-я, 22-я минуты), Ямиро Ребер (14) и Людвиг Джонсон (27). Голкипер Кристиан Кирш отразил 20 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
Сборная Швейцарии одержала первую победу в трех встречах и с тремя очками занимает четвертое место в таблице группы. Команда гарантировала участие в плей-офф. Немцы потерпели четвертое поражение и заняли последнее, пятое место.
В заключительном туре группового этапа швейцарцы встретятся со сборной Словакии. Сборная Германии сыграет в стыковом матче за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.