Сборная Латвии обыграла команду Дании в молодежном ЧМ по хоккею

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сборная Латвии обыграла команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кришьянис Сартс (17-я минута), Альберт Смитс (24), Маркус Сиерадзкис (35), Антон Мациевскис (37), Бруно Османис (50) и Кристер Ансонс (60). У датчан отличились Оливер Ларсен (32), Виллиам Буннгор (39) и Антон Линде (59).
Сборная Латвии одержала первую победу на групповом этапе и располагается на четвертом месте, набрав 4 очка, латвийские хоккеисты вышли в плей-офф турнира. Команда Дании проиграла четвертый матч на чемпионате мира, занимает последнее место в группе, и сыграет в переходном матче на понижение в дивизионе против сборной Германии.
Молодежный чемпионат мира для игроков до 20 лет стартовал 26 декабря и завершится 5 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.