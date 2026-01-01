Канадцы обыграли финнов и сыграют со словаками в четвертьфинале МЧМ

Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой «кленовых листьев» со счетом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0). В составе победителей дублями отметились Брэди Мартин (5-я и 11-я минуты) и Коул Бодуан (38 и 49), по шайбе забросили Зейн Парех (2), Тидж Игинла (30) и Сэм О’Райлли (59). За финнов отличились Юлиус Миеттинен (4), Оливер Суванто (6), Лассе Боэлиус (13) и Роопе Вестеринен (38).