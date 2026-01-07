Они изгнали Россию, а теперь жалуются на геополитику и погоду. Ненавистный глава ИИХФ уйдет уже в 2026 году?

Если вы откроете новостные ленты спортивных изданий, то можете обнаружить там два объекта всеобщей ненависти. Депутаты, бывшие хоккеисты и прочие чиновники люто хейтят Доминика Гашека — бывшего вратаря «Спартака» и просто легенду мирового хоккея. Правда, чех сам дал поводы так к себе относиться, регулярно настаивая на том, что не только Россия должна быть отстранена от международных турниров, но и НХЛ обязана выдворить наших звезд из-за конфликта в Украине.
Последнее время Гашек стал гораздо реже высказываться в прессе, а значит и наши спикеры не так часто его упоминают, как последние три года. Зато ядовитые стрелы в адрес президента Международной федерации хоккея летят регулярно. Люк Тардиф — одна из любимых мишеней тех, кто недоволен текущей изоляцией российской хоккейной сборной.
«Надо разгонять ИИХФ к едрене фене! Возмущен поведением их главы Тардифа», — говорил про него двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. И он такой далеко не один. В комментариях же эпитеты можно встретить куда более жесткие.
Именно с назначением Тардифа совпала изоляция России. Несмотря на то, что избрали его в Санкт-Петербурге, что особенно иронично. В сентябре 2021 года он сменил на посту главы ИИХФ швейцарца Рене Фазеля, который 27 лет занимал этот пост, и долгое время был негласным союзником нашего хоккея. Неслучайно Фазель после ухода из международной федерации получил должность в КХЛ.
При Тардифе НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх из-за пандемии коронавируса, а наша сборная из Пекина увезла серебряные медали. На срок француза пришелся не только ковид, но и конфликт между Россией и Украиной. Во многом он стал заложником глобальных событий в мире. Ему пришлось принимать решения, с которыми не сталкивался тот же Фазель. Впрочем, сказать, что он с этим справился, будет ложью. Действительно сложные вопросы он всякий раз пытался переложить на кого-то другого. Как и в случае с недопуском России на Олимпиаду в Милан.
«ИИХФ хочет, чтобы МОК приказал не допускать российских спортсменов. Люк Тардиф не хочет быть злым барабашкой и прикрывается Международным олимпийским комитетом. А МОК отдал вопрос допуска россиян на Олимпиаду на откуп международным федерациям. Именно поэтому допустили российских фигуристов на олимпийский отбор. МОК дал четкий сигнал федерациям — допускайте в нейтральном статусе с ограничениями. Тардиф просто снимает ответственность с себя. А МОК занял нейтральную позицию и ничего не будет отвечать на эту провокацию. Это лицемерие, Тардиф просто все свалил на МОК», — говорила депутат Госдумы Светлана Журова.
Вот и теперь, когда из-за неготовности основной арены под угрозой срыва находится олимпийский хоккейный турнир, Тардиф переводит стрелки на МОК.
«Важно, чтобы вы понимали, как это работает. ИИХФ организовывает, но не может ничего гарантировать. Организационный комитет и МОК, которые руководят строительством, контролируют процесс. В данный момент мы, эксперты НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ следим за тем, что там происходит изо дня в день. Я был удивлен тем, на каком этапе готовности сейчас арена “Санта-Джулия”. Она будет не совсем такой, как я ожидал. Вместимость составит 11 800 человек, а не 16 тысяч. Это немного маловато, но так тому и быть. После 12-го мы проведем пресс-конференцию. НХЛ, Ассоциация игроков — все будут там, чтобы проконтролировать тестовое мероприятие», — сказал Тардиф.
Кроме того, на этой пресс-конференции, которая состоялась перед финалом молодежного чемпионата мира, Тардиф прокомментировал посещаемость турнира. К началу матчей медального раунда общая посещаемость турнира в Миннесоте составила 167 657 зрителей, или 6209 на игру. До вылета сборной США в четвертьфинале их матчи в среднем собирали 14 341 зрителя. Это значительно ниже показателя Канады, которая в прошлом году в Оттаве в статусе хозяев, также вылетев в четвертьфинале, собирала в среднем 18 240 человек.
«Миннесота» предоставила нам фантастическую арену. Иногда приходило много зрителей, но порой можно было увидеть пустые места. Мы довольны. Мы также довольны качеством инфраструктуры. Зима, холодно, и нельзя забывать, что геополитическая ситуация не упрощает поездки. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю, и не хочу углубляться дальше, но это было важно«, — сказал Люк Тардиф.
Объяснения Тардифа звучат довольно странно, если не сказать — жалко. Француз жалуется на погоду, хотя в канадских городах, где МЧМ проводится регулярно, условия ничуть не благоприятнее. Зато Миннесота — за явным преимуществом самый хоккейный штат США. Где, если здесь, бить рекорды посещаемости? Однако выиграть конкуренцию у НХЛ во главе “Миннесоты” Кирилла Капризова молодежному чемпионату мира не удалось. Для сравнения, годом ранее хозяева-шведы в среднем привлекали 11 512 зрителей на свои матчи при вместимости в 12 с небольшим тысяч. Правда, если сравнивать с чемпионатом в Уфе в 2013 году, то американцам и Тардифу жаловаться не на что.
А вот жалобы на геополитическую ситуацию выходят за рамки нормальности. Тардиф, сам не желающий сглаживать углы, и хоть как-то приближать возвращение России, жалуется на геополитику. Да и что он имел в виду? Неужели напряженные отношения между США и Канадой, что мешало приезду канадских болельщиков в Сент-Пол? А может проблема с выдачами американских виз? Вот только вряд ли большую долю посещаемости МЧМ на американском континенте составляют европейские фанаты.
«Ничего не изменилось: следующее решение по возвращению или невозвращению сборной России будет принято в феврале 2026 года», — говорил Тардиф в сентябре.
И пока мы ждем февраля, стоит заметить, что и сам Тардиф не может быть уверенным в своем будущем. Дело в том, что именно в 2026 году истекает его пятилетний срок пребывания на посту президента Международной федерации хоккея. И если ФХР идет впереди планеты всей по недовольству деятельности француза, то как в других странах оценивают его деятельность — сказать трудно. Однако события в мировом хоккее и реакция на них со стороны Тардифа, не делает его фаворитом в голосовании, которое должно состояться в мае во время чемпионата мира. Кто знает, быть может, эти выборы и станут точкой отсчета для возвращения России в хоккейную семью?
Дмитрий Ерыкалов