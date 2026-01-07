Они изгнали Россию, а теперь жалуются на геополитику и погоду. Ненавистный глава ИИХФ уйдет уже в 2026 году?

«Важно, чтобы вы понимали, как это работает. ИИХФ организовывает, но не может ничего гарантировать. Организационный комитет и МОК, которые руководят строительством, контролируют процесс. В данный момент мы, эксперты НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ следим за тем, что там происходит изо дня в день. Я был удивлен тем, на каком этапе готовности сейчас арена “Санта-Джулия”. Она будет не совсем такой, как я ожидал. Вместимость составит 11 800 человек, а не 16 тысяч. Это немного маловато, но так тому и быть. После 12-го мы проведем пресс-конференцию. НХЛ, Ассоциация игроков — все будут там, чтобы проконтролировать тестовое мероприятие», — сказал Тардиф.