Казахстан оформил разгром со счётом 13:2 на старте ЧМ по хоккею

С первых минут встречи сборная Казахстана захватила инициативу и уже в первом периоде трижды поразила ворота соперниц, не позволив новозеландкам ответить ни одной результативной атакой. Во втором игровом отрезке преимущество только усилилось — ещё три безответные шайбы окончательно обозначили разницу в классе.