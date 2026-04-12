Женская сборная Казахстана по хоккею с поражения стартовала на чемпионате мира

В стартовом туре национальная команда встретилась с представительницами Латвии. Основное время завершилось вничью — 2:2.
В составе сборной Казахстана по шайбе забросили София Муравьева (7 минута) и Александра Шегай (53), реализовавшая численное преимущество и впоследствии признанная лучшим игроком команды. У латвиек отличились Карина Силаяне (51, в большинстве) и Рейчела Таубе (54).
В пятиминутном овертайме команды не выявили победительниц. В серии буллитов у казахстанок отличилась Малика Алдабергенова, но латвийки реализовали две попытки.
Таким образом, балтийская команда одержала победу и набрала два очка. Столько же у сборной Великобритании, которая по буллитам со счетом 3:2 обыграла представительниц Южной Кореи. В активе казахстанок теперь один балл. Также в турнире участвуют Испания и Нидерланды.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 13 апреля. Встреча с нидерландками начнется в 19:30 по времени Астаны. Победитель турнира получит повышение в дивизион IA. Слабейшая команда вылетит в лигу IIA.