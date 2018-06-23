«Вегас» или «Бостон»? Ковальчуку пора сделать выбор
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Сократилось число клубов, которые претендуют на Илью Ковальчука и теперь осталось лишь четыре команды, где он может оказаться. Круче всех поступил «Вегас». Они предлагают нашему форварду жизнь в веселом городе (это большой плюс), 10 миллионов долларов и место во второй бригаде большинства. У финалиста Кубка Стэнли есть один большой минус. Трудно поверить, что они смогут повторить свое достижение первого звена. Более того, есть сомнение, что они вообще в
Через неделю «Витязь» объявит о том, что Миро Аалтонен возвращается в Россию и будет выступать за их команду. Миро — одна из побед генерального менеджера «Витязя» Игоря Варицкого. Хоккеист долгое время был никому не нужен, играл дома, но потом его приглядели в Подольске и он показал себя во всей красе. Настолько круто, что ему предложили контракт в «Торонто» и он уехал без раздумий. И зря. Сезон он провел в АХЛ и хотя выиграл Кубок Колдера, вряд ли он может этим гордиться. В конце концов, в таком возрасте такие титулы уже не имеют большого значения. Интересно, что в Северной Америке он набрал 43 очка в регулярном чемпионате — в 64 матчах, а в «Витязе» у него было 44 очка в 59 встречах. В КХЛ ему дадут играть, причем, он будет в первом звене команды и не будет особо париться по поводу своего статуса. А агента, который предложил ему такой вариант с «Торонто», Миро должен уволить.
Белорусский нападающий Александр Матерухин делает шаг назад и переходит в ВХЛ, заключив контракт с «Югрой». Ему уже 31 год, но этот воспитанник украинской школы хоккея уже книжку может написать о своей жизни. Там будет и выступление за две сборные, и отъезд в Северную Америку, и несколько сезонов в ECHL, где хоккеисты гибнут, как мастера, а выживают