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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» или «Бостон»? Ковальчуку пора сделать выбор

Обзор дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Сократилось число клубов, которые претендуют на Илью Ковальчука и теперь осталось лишь четыре команды, где он может оказаться. Круче всех поступил «Вегас». Они предлагают нашему форварду жизнь в веселом городе (это большой плюс), 10 миллионов долларов и место во второй бригаде большинства. У финалиста Кубка Стэнли есть один большой минус. Трудно поверить, что они смогут повторить свое достижение первого звена. Более того, есть сомнение, что они вообще в плей-офф попадут, так как к ним теперь будут относиться совсем иначе. «Бостон», куда зовут Илью, гарантирует только честную конкуренцию, но это команда ближе к Кубку Стэнли, как никто другой. В плей-офф они попадут в любом случае, а в матчах на вылет им нужно просто сыграть собранно. «Сан-Хосе» немного похож на «Бостон». Очень сильный клуб, который тоже будет претендовать на титул, но они выступают в Западной конференции, а там немного другой хоккей, чем на Востоке. «Лос-Анджелес» пока козырей не достает, но тоже скоро что-нибудь заявит. И куда идти Илье? Конечно, в «Бостон», если он забудет о деньгах.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИННА

Через неделю «Витязь» объявит о том, что Миро Аалтонен возвращается в Россию и будет выступать за их команду. Миро — одна из побед генерального менеджера «Витязя» Игоря Варицкого. Хоккеист долгое время был никому не нужен, играл дома, но потом его приглядели в Подольске и он показал себя во всей красе. Настолько круто, что ему предложили контракт в «Торонто» и он уехал без раздумий. И зря. Сезон он провел в АХЛ и хотя выиграл Кубок Колдера, вряд ли он может этим гордиться. В конце концов, в таком возрасте такие титулы уже не имеют большого значения. Интересно, что в Северной Америке он набрал 43 очка в регулярном чемпионате — в 64 матчах, а в «Витязе» у него было 44 очка в 59 встречах. В КХЛ ему дадут играть, причем, он будет в первом звене команды и не будет особо париться по поводу своего статуса. А агента, который предложил ему такой вариант с «Торонто», Миро должен уволить.

МАТЕРУХИН — В ВХЛ

Белорусский нападающий Александр Матерухин делает шаг назад и переходит в ВХЛ, заключив контракт с «Югрой». Ему уже 31 год, но этот воспитанник украинской школы хоккея уже книжку может написать о своей жизни. Там будет и выступление за две сборные, и отъезд в Северную Америку, и несколько сезонов в ECHL, где хоккеисты гибнут, как мастера, а выживают какие-то неизведанные виды. Затем было выступление в чемпионате Белоруссии, смена гражданства и вызов в «Динамо», где он благодаря сильным партнерам стал забивать много. Но в прошлом сезоне Матерухин провалился в КХЛ, ни разу не отличившись в 24 матчах, был очень плох на чемпионате мира и теперь почему-то поехал в высшую лигу. Мне кажется, что он тоже откажется от спортивного гражданства и не будет считаться легионером в Ханты-Мансийске. Просто в 36 лет тут уже не надо делать выбор. Непонятно только зачем «Югра» взяла возрастного хоккеиста, ведь это противоречит всему плану развития клуба.

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