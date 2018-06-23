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14:10 (мск), источник: Прессбол

Александр Матерухин: Были варианты в КХЛ. Но менять спортивное гражданство не собираюсь, поэтому все варианты зависли

Форвард сборной Беларуси и «Югры» Александр Матерухин рассказал, что не собирается менять белорусское спортивное гражданство ради выступлений в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Интерес из КХЛ к вам был?

Варианты намечались, но сейчас все клубы ждут решения о том, будут ли белорусы считаться в российских клубах КХЛ легионерами. Менять спортивное гражданство не собираюсь, соответственно все варианты зависли. Поэтому я сразу и выбрал «Югру», которая первой выразила заинтересованность в моих услугах.

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Ваше мнение: белорусы должны считаться в КХЛ легионерами?

Это решать руководству Лиги. Мое частное мнение: раз у нас Союзное государство, то в своих правах все должны быть равны.

Выступления за сборную Беларуси остаются на повестке дня — или пойдете по пути Шинкевича и Стасенко, меняющих спортивное гражданство?

Скорее сборная — на повестке года. Сейчас все мысли — об успешном выступлении с «Югрой», решении всех поставленных руководством клуба задач.

Как объяснить провальное выступление в прошедшем сезоне и «Динамо», не вышедшего в плей-офф, и сборной Беларуси, вылетевшей из элитного дивизиона?

Это отдельный разговор, где-то, наверное, тяжелый. Повторюсь, сейчас все мое внимание — «Югре». Третьего июля лечу в Ханты-Мансийск, у нас старт сборов. Надо быть в хорошей форме, — цитирует Матерухина russia-hockey.ru.

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