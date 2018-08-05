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12:17 (мск), источник: БЕЛТА

Первые матчи состоятся в розыгрыше Кубка Беларуси по хоккею

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся первые матчи розыгрыша хоккейного Кубка Беларуси, который уже 5 лет носит имя трагически погибшего капитана белорусской сборной Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели Кубка хоккеисты «Гомеля» свой стартовый поединок нового сезона проведут в Молодечно против местного «Динамо». Чемпион Беларуси и финалист прошлого кубкового розыгрыша гродненский «Неман» сыграет на своей арене против украинского «Донбасса» из Донецка, который участвует в турнире вне конкурса. В предварительной группе А сегодня состоятся еще два матча — финалист прошлого национального первенства минская «Юность» примет на своей площадке хоккеистов молодежной сборной Беларуси (U-20), солигорский «Шахтер» на своей площадке встретится с «Металлургом» из Жлобина. По итогам однокругового турнира две лучшие команды этой группы 24 августа встретятся в решающем кубковом поединке.

В группе В сегодня будет сыграно 3 матча: «Витебск» — «Лида», «Могилев» — «Брест», «Локомотив» (Орша) — Беларусь (U-18). Еще одна встреча состоится 6 августа — новополоцкий «Химик» примет в Витебске хоккеистов «Лиды». Команды этой группы не участвуют в борьбе за главный приз кубкового розыгрыша, но зато победитель двухкругового турнира получит путевку в топ-8 чемпионата Беларуси.

Кубок Беларуси разыгрывается в 18-й раз. Самыми успешными его участниками являются «Гомель» и «Юность», у которых по 5 трофеев. По два раза Кубком владели хоккеисты «Немана», а также столичные клубы «Динамо» и «Керамин», один раз его выиграл «Металлург».

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