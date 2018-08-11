Сборная России U-18 по хоккею не смогла выйти в финал Кубка Глинки/Гретцки

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу шведских хоккеистов. Заброшенной шайбой в составе российской команды отметился нападающий Василий Подколзин (59). У сборной Швеции, которая вырвала победу на последней минуте третьего периода, отличились защитник Филип Броберг (46) и форвард Карл Хенрикссон (60).
Теперь российские юниоры сыграют в матче за третье место с проигравшим пары Канада — США. Победитель этой встречи разыграет золотые медали со сборной Швеции. Оба матча пройдут 12 августа.
Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.
Всего за время участия сборная СССР/ России трижды выигрывала золотые медали, четыре раза — серебряные и восемь раз — бронзовые. 21 раз золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы.