Сборная России U-18 по хоккею не смогла выйти в финал Кубка Глинки/Гретцки

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу шведских хоккеистов. Заброшенной шайбой в составе российской команды отметился нападающий Василий Подколзин (59). У сборной Швеции, которая вырвала победу на последней минуте третьего периода, отличились защитник Филип Броберг (46) и форвард Карл Хенрикссон (60).

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Теперь российские юниоры сыграют в матче за третье место с проигравшим пары Канада — США. Победитель этой встречи разыграет золотые медали со сборной Швеции. Оба матча пройдут 12 августа.

Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.