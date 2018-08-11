Сборные России и США по хоккею сыграют за третье место юниорского Кубка Глинки/Гретцки

Встреча между сборными Канады и США завершилась со счетом 6:5 в пользу канадских хоккеистов, которые добились победы только в овертайме, сравняв при этом счет за секунду до конца основного времени матча. Решающую шайбу забросил нападающий Джош Уильямс (62-я минута). Также у канадцев отличились форварды Алексис Лафренье (5), Джеймисон Риз (9), Ксавье Паран (29), Дилан Козенс (60) и все тот же Уильямс (44). В составе американцев хет-трик оформил нападающий Николас Робертсон (4, 15, 52), помимо этого забивали форварды Аарон Хаглен (6) и Люк Топоровски (54).

Сборная России уже играла с командой США на групповом этапе турнира и победила со счетом 8:3. Матч за третье место состоится в ночь с 11 на 12 августа, начало — 00:00 мск.

Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.