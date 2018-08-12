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09:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею заняла третье место на юниорском Кубке Глинки/Гретцки

ТАСС, 12 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла команду США со счетом 5:4 в матче за третье место Кубка Глинки/Гретцки. Матч прошел в канадском городе Эдмонтон.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Ярослав Лихачев (26-я минута), Василий Подколзин (27, 46, 55) и Илья Николаев (59).

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В финальном матче сыграют команды Швеции и Канады.

Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборная СССР/России трижды выигрывала золотые медали, четыре раза — серебряные и девять раз — бронзовые. 21 раз золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы.

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