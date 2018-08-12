Сборная России по хоккею заняла третье место на юниорском Кубке Глинки/Гретцки

Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.