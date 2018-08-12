Сборная России по хоккею заняла третье место на юниорском Кубке Глинки/Гретцки

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Ярослав Лихачев (26-я минута), Василий Подколзин (27, 46, 55) и Илья Николаев (59).
В финальном матче сыграют команды Швеции и Канады.
Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название Мемориал Ивана Глинки в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских городах Саппоро и Иокогама в 1991 году стала сборная СССР.
Всего за время участия сборная СССР/России трижды выигрывала золотые медали, четыре раза — серебряные и девять раз — бронзовые. 21 раз золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы.