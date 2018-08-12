«Барыс» отыгрался с 1:3, но проиграл сборной Казахстана в овертайме на Кубке Президента РК

Игра проходила сегодня, 12 августа, и завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Победа сборной получилась волевой.

На третьей минуте «Барыс» вышел вперед после шайбы Ивана Кучина, но Антон Сагадеев восстановил равенство на пятой, забив в меньшинстве. На седьмой минуте в большинстве отличился Никита Баженов, а на 12-й Леонид Метальников в меньшинстве забросил третью шайбу сборной.

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Во втором периоде «Барыс» смог сократить счет до минимального — на 40-й минуте большинство реализовал защитник Виталий Орехов. Уйти от поражения в основное время астанинцы смогли за 18 секунд до сирены — автором шайбы стал канадский новичок Патрис Кормье.

В овертайме сборная Казахстана оказалась сильнее.

Состав «Барыса»: Мальгин (Кудрявцев), Орехов — Даллмэн, Петерссон — Волк — Михайлис; Маклюков — Диц, Гренц — Кормье — Старченко; Лакиза — Полохов, Асетов — Шевченко — Лихотников; Семенов — Бакушин, Панюков- Кучин — Акользин; Рыспаев.

Состав сборной Казахстана: Крамарь (Каратаев), Яхонт, Шалапов, Степаненко, Болякин, Ибатуллин, Церенок, Метальников, Клещенко, Пелевин, Макеев, Гурин, Преснов, Петухов, Евдокимов, Гурков, Рахманов, Никулин, Верещагин, Савицкий, Некряч, Баженов, Сагадеев.