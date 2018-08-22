Ковальчук поздравил Дзюбу с днем рождения и пошутил над ним

Источник: РИА "Новости"

Традиционный благотворительный матч «От чистого сердца» с участием звезд мирового хоккея прошел в среду на сочинской арене «Шайба».

«В 2010 году первая акция была. Сегодня, я думаю, получилась самая скоростная, потому что практически все ребята — олимпийские чемпионы, нхловцы, мало было тех, которые непрофессионально занимаются хоккеем. Думаю, что понравилось. Круто, чуть жарковато в Сочи, но ничего страшного», — рассказал журналистам Ковальчук.

Ковальчук добавил, что приглашение для футболиста Артёма Дзюбы принять участие в матче было шуткой. «Он (Дзюба) ответил, что будет как корова на льду. Это больше, наверное, был такой небольшой подкол. Пользуясь случаем, конечно, мы его поздравляем, желаем ему удачи, побольше забитых голов», — заявил хоккеист.

Ковальчук отметил, что сейчас у него идёт подготовка к новому сезону. «Уже в принципе знаю свое тело, поэтому представляю, что мне нужно. Сейчас хорошо тренируемся с Сашей Радуловым, с Женей Малкиным, ещё много ребят, которые играют там (в НХЛ). Поэтому хорошая компания, рабочий коллектив», — подчеркнул спортсмен.