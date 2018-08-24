Экс-хоккеисты сборной России едут в Корею и Румынию. Зачем?

Случай с воспитанником московских «Белых Медведей» Айнарсом Подзиньшем, который играл в одной детской команде с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, еще можно отнести к уникальным в силу экзотичности выбранного им чемпионата. Хотя и до него пара игроков с российским паспортом на Зеленом континенте засветилась. Справедливости ради их фамилии — Ковшов и Шнейдер — мало что скажут даже тем, кто периодически шерстит всевозможные хоккейные базы данных. Однако география российского представительства в зарубежных лигах самого разного пошиба была широка даже в золотые с точки зрения финансовых возможностей времена.

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Раньше туда отправлялись в поисках лучшей доли игроки заурядных способностей, как правило, не блиставшие даже на уровне ВХЛ. Сейчас в Румынию, Казахстан, Корею, Японию, Польшу, Великобританию и Францию потянулись люди, которые имеют опыт выступлений в КХЛ и на чемпионатах мира. Их пик давно позади. Но еще пару лет назад казалось, что игроки уровня защитника Дениса Ежова или нападающего Александра Фролова будут востребованы до тех пор, пока их носят ноги. Сейчас один едет в Румынию, другой — в Корею. Сам по себе факт примечательный.

Объяснить решение попробовать себя в местах, где хоккей остается местечковым видом спорта, можно двумя причинами. Первая — сокращение рабочих мест. С этого сезона в элитном дивизионе стало на два российских клуба меньше, а в ВХЛ с недавних пор существует лимит на возрастных игроков. Вторая — за границей платят нормальные деньги. Оклады в большинстве клубов «вышки» кажутся приличными только на фоне среднестатистического российского гражданина, колеблясь в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. На общем фоне выделывается разве что новокузнецкий «Металлург», где лидеры получают в районе 500−600 тысяч.

Для сравнения в Румынии легионеры могут рассчитывать на 5−7 тысяч евро (везде речь о месячной зарплате), в Великобритании — 2−3 тысячи фунтов, в Белоруссии — 1,5−2 тысячи долларов, во Франции и Польше — до 1,5 тысячи евро, в Казахстане — до 8 тысяч долларов. В Азиатской лиге, которая по некоторым отзывам по уровню не уступает ВХЛ, лучшие условия для иностранцев с именем. Они получают около 10 тысяч евро, самые звездные типа Мэтта Далтона и Александра Фролова, которые имеют опыт НХЛ, могут зарабатывать до 20 тысяч.

Вот и получается, что поток российских игроков, которые уезжают в сопредельные страны, со временем будем только увеличиваться. Сейчас полсотни человек, еще в прошлом году выступавших в КХЛ, сидят без дела и ждут предложений. Не факт, что они сорвутся в условную Белоруссию при первой возможности. Но те, кому за 30, за хорошую возможность подзаработать денег будут цепляться.

Несколько лет в Азиатской лиге за «Сахалин» и корейский «Анян Халла» выступал главный путешественник российского хоккея Руслан Берников. Он закончил свою карьеру только этим летом. Тимофей Шишканов планирует провести в этом чемпионате уже четвертый год, перебравшись из «Сахалина» в японский «Тохоку».

В Румынии прекрасно чувствуют себя ветераны Петр Счастливый, Кирилл Князев, Андрей Таратухин и Вячеслав Белов. Большинство из них весной в составе «Чиксереды» стали чемпионами страны, а в Эрсте-лиге, где играют клубы из Австрии, Венгрии и Румынии, этот клуб дошел до полуфинала плей-офф.

С нынешнего сезона Александр Трофимов, который много лет назад начинал в «Крыльях Советов» бок о бок с Алексеем Морозовым, возглавил команду с названием, с трудом поддающимся русской транскрипции — Gyergyoi. Я, признаюсь, сделать это не в силах. Клуб базируется в румынском городе Георгени, который расположенным в Трансильвании и является одним из важных центров венгерской культуры. В составе команды на предстоящий чемпионат значатся упомянутый выше Ежов, Алексей Васильченко и Павел Воробьев, а также игравший в последние годы в Казахстане воспитанник «Северстали» Кирилл Елагин.