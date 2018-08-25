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25 августа, источник: Матч ТВ

«Локо» разгромил «Ред Булл» и вышел в финал молодежного Кубка мира

Ярославский «Локо» разгромил австрийский «Ред Булл» и вышел в финал молодежного Кубка мира, где встретится с ХВ-71.

В составе ярославцев отличились Артур Каюмов, Кирилл Слепец, Георгий Иванов, Максим Афанасьев, Николай Коваленко, Данил Гизатуллин и дубль оформил Владислав Червоненко. У австрийцев шайбы забросили Джастин Шюц и Валттери Мейсаари.

Финальная встреча между «Локо» и ХВ-71 пройдет 26 августа.

Кубок мира среди молодежных команд

«Локо» (Ярославль) — «Ред Булл U-20» (Зальцбург) — 8:2 (1:0, 3:0, 4:2).

Голы: Каюмов 09:48, Слепец 21:40 (бол.), Иванов 24:14, Афанасьев 28:20, Коваленко 47:16, Гизатуллин 55:00, Червоненко 55:09, 59:43 — Шюц, 46:54, Мейсаари 57:25.

 Голый спорт. Екатерина Ишова
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