«Локо» разгромил «Ред Булл» и вышел в финал молодежного Кубка мира
Ярославский «Локо» разгромил австрийский «Ред Булл» и вышел в финал молодежного Кубка мира, где встретится с ХВ-71.
Ярославский «Локо» разгромил австрийский «Ред Булл» и вышел в финал молодежного Кубка мира, где встретится с ХВ-71.
В составе ярославцев отличились Артур Каюмов, Кирилл Слепец, Георгий Иванов, Максим Афанасьев, Николай Коваленко, Данил Гизатуллин и дубль оформил Владислав Червоненко. У австрийцев шайбы забросили Джастин Шюц и Валттери Мейсаари.
Финальная встреча между «Локо» и ХВ-71 пройдет 26 августа.
Кубок мира среди молодежных команд
«Локо» (Ярославль) — «Ред Булл U-20» (Зальцбург) — 8:2 (1:0, 3:0, 4:2).
Голы: Каюмов 09:48, Слепец 21:40 (бол.), Иванов 24:14, Афанасьев 28:20, Коваленко 47:16, Гизатуллин 55:00, Червоненко 55:09, 59:43 — Шюц, 46:54, Мейсаари 57:25.