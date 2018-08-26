«Оттава Кэпиталз» победила в матче за третье место на молодёжном Кубке мира
На молодёжном Кубке мира в Сочи состоялся матч за бронзовые награды турнира.
На молодёжном Кубке мира в Сочи состоялся матч за бронзовые награды турнира.
В нём «Оттава Кэпиталз» оказалась сильнее зальцбургского «Ред Булла». Встреча завершилась со счётом 2:1 в серии буллитов (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Первые два периода матча прошли без заброшенных шайб. Первый гол зрители увидели на 46-й минуте встречи. Оливер Нордберг вывел «Ред Булл» вперёд. «Оттаве» понадобилось менее трёх минут, чтобы отыграться. Точным броском отметился Бенджамин Тапкер. В овертайме команды лучшего не выявили, всё решилось в серии буллитов, где лучше оказалась «Оттава». Победный бросок на свой счёт записал Эштон Фрай.