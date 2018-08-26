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26 августа, источник: ТАСС

Ярославский ХК «Локо» стал победителем Кубка мира среди молодежных команд в Сочи

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Ярославский «Локо» одержал победу над шведским ХВ-71 со счетом 3:2 в финальном матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Соревнования проходили в Сочи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (24-я минута), Кирилл Слепец (49) и Данил Гизатуллин (52). У проигравших отличились Макс Веннелунд (21) и Эббе Фьелльстрём (40).

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«Оттава Кэпиталз» победила в матче за третье место на молодёжном Кубке мира

Ранее в матче за третье место канадский клуб «Оттава Кэпиталз» в серии буллитов обыграл австрийский «Ред Булл» — 2:1.

Хоккеисты «Локо» стали обладателями трех индивидуальных наград по итогам турнира. Коваленко стал лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира, Владислав Рыбаков — лучшим бомбардиром, набрав в пяти матчах 8 очков (4 шайбы + 4 голевые передачи). Лучшим вратарем признан Хуго Альнефелет из ХВ-71, лучшим защитником — Роопе Рейни из «Йокерита» (Хельсинки).

«Локо» является двукратным чемпионом Молодежной хоккейной лиги, обладателем Кубка мира среди молодежных команд 2016 года.

Кубок мира среди молодежных команд проводится с 2011 года, турнир проходил только в России. В 2012 году его победителем стал канадский клуб «Садбери Вулвз», в 2015-м — шведский «Юргорден», в остальных розыгрышах побеждали российские команды.

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