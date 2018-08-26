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26 августа, источник: Чемпионат.com

С сезона-2019/20 в МХЛ вступит молодёжная команда «Йокерита» из Таллина

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов рассказал о планах создания в Таллине молодёжной команды «Йокерита».

«Мы получили письмо из Таллина о намерении принять участие в МХЛ. Однако подготовить все документы они не успели, и мы приняли решение, что вернёмся к этому вопросу через года. Команда из Таллина будет самостоятельной, а “Йокерит”, подписав с ней договор о сотрудничестве, будет командировать туда игроков. Финны нам подтвердили, что хотят взаимодействовать с этим клубом», — сказал Морозов в беседе с корреспонденом «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Йокерит
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