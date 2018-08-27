Клуб МХЛ «Омские ястребы» проведет сезон в Омске на арене «Авангард»

Источник: РИА "Новости"

«Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19.

В ряде СМИ появилась информация, что дворец будет снесен. Как сообщил ранее президент КХЛ Александр Медведев, будущее арены прояснится после результатов экспертизы.

«Определено место проведения домашних матчей «Омских Ястребов» в новом сезоне МХЛ — команда будет играть в хоккейном центре «Авангард», — говорится в сообщении клуба.