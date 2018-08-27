Клуб МХЛ «Омские ястребы» проведет сезон в Омске на арене «Авангард»
ТАСС, 27 августа. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Омские Ястребы» проведет предстоящий сезон в хоккейном центре «Авангард» в Омске. Об этом сообщает
ТАСС, 27 августа. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Омские Ястребы» проведет предстоящий сезон в хоккейном центре «Авангард» в Омске. Об этом сообщает
«Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе
В ряде СМИ появилась информация, что дворец будет снесен. Как сообщил ранее президент КХЛ Александр Медведев, будущее арены прояснится после результатов экспертизы.
«Определено место проведения домашних матчей «Омских Ястребов» в новом сезоне МХЛ — команда будет играть в хоккейном центре «Авангард», — говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне «Омские Ястребы» проводили матчи на «Арене-Омск». «Омские Ястребы» в прошлом сезоне не смогли выйти в