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12:47 (мск), источник: ТАСС

Клуб МХЛ «Омские ястребы» проведет сезон в Омске на арене «Авангард»

ТАСС, 27 августа. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Омские Ястребы» проведет предстоящий сезон в хоккейном центре «Авангард» в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Авангард».

Источник: РИА "Новости"

«Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19.

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В ряде СМИ появилась информация, что дворец будет снесен. Как сообщил ранее президент КХЛ Александр Медведев, будущее арены прояснится после результатов экспертизы.

«Определено место проведения домашних матчей «Омских Ястребов» в новом сезоне МХЛ — команда будет играть в хоккейном центре «Авангард», — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне «Омские Ястребы» проводили матчи на «Арене-Омск». «Омские Ястребы» в прошлом сезоне не смогли выйти в плей-офф МХЛ, заняв десятое место в Восточной конференции.

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