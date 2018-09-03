Форвард Александр Комаристый перешёл в «Сарыарку»

28-летний хоккеист поставил подпись под контрактом с клубом из Казахстана на один сезон.



В чемпионате-2017/18 форвард выступал сначала за московский «Спартак», а позже перешёл в «Югру» из Ханты-Мансийска. Всего в прошлом сезоне Комаристый провёл 29 игр, отметившись 3 (1+2) очками при показателе полезности «-9» и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 минут за игру.



Комаристый в Континентальной хоккейной лиге также защищал цвета подмосковного «Витязя», нижнекамского «Нефтехимика» и новокузнецкого «Металлурга». Игрок уже имеет опыт игры в ВХЛ, там он играл за «Кристалл» и «Буран».