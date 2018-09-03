Форвард Александр Комаристый перешёл в «Сарыарку»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Комаристый перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Сарыарка».
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Комаристый перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Сарыарка».
28-летний хоккеист поставил подпись под контрактом с клубом из Казахстана на один сезон.
В чемпионате-2017/18 форвард выступал сначала за московский «Спартак», а позже перешёл в «Югру» из
Комаристый в Континентальной хоккейной лиге также защищал цвета подмосковного «Витязя», нижнекамского «Нефтехимика» и новокузнецкого «Металлурга». Игрок уже имеет опыт игры в ВХЛ, там он играл за «Кристалл» и «Буран».