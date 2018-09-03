«Зачем скотину мучить?»: президент «Торпедо» обвинил защитника сборной Казахстана в «сливе» игр

Летом Метальников вместе с российским защитником Русланом Ибатуллиным сыграл за сборную Казахстана на Кубке Президента РК. В итоге оба игрока покинули «Торпедо».

Новый сезон Ибатуллин начнет в «Сарыарке», а Метальников пока находится без клуба, но во время Кубка Президента РК главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подтверждал интерес к игроку.

«Мы в этом году подобрали еще более сильную команду. Даже с учетом того, что потеряли двух защитников — Ибатуллина и Метальникова, — говорит Проскурин. — Я считаю, это не такая должна быть большая для нас трагедия. Люди, которые не хотят играть, хотят найти что-то лучше для себя, это их право. Вперед, пусть идут и ищут.

Как они съездили и поиграли за «Барыс», им сказали: «Вэлком, давайте к нам». А когда они приехали и сказали: «Мы не хотим с вами, хотим туда», то ради бога, вперед. Получилось, что мы уже взяли других игроков, а тот же Метальников приходит и говорит: «Нет, меня “Барыс” не берет, возьмите обратно». Что значит обратно? Мы уже взяли и подписали контракт с новым человеком. Ты сам ушёл. Мало того, пришёл на последнюю игру и не стал выступать за нас. Сказал: «Я в этой команде не буду, не хочу». И все, вперед. Дверь здесь, остановка автобуса через дорогу. Все, вперед.

Также Проскурин заявил, что Метальников и Ибатуллин «сливали» игры.

«Дело в том, что судя по играм, я смотрел, там первое звено Рымарев — Шин — Белухин, они забивают, а эти два парня сливают просто. Даже было такое, что Лёня передаёт шайбу противнику, который в трёх метрах летит на ворота. Он ему даёт шикарный пас, тот сходу забивает. И так трижды у него было. Что это такое? Уже чтобы мы выгнали его. Потому что мы сначала не отпускали. Чтобы нас слить, они пошли на такое. Все, ребята. Зачем скотину мучить? Вперед.

Я ему сегодня и сказал: «Леня, три года ты приходишь, и каждый год говоришь, что мы мало платим». Говорит: «Я хочу больше всех получать, я лучше Сауторна, лучше всех, вы мне должны больше чем им платить». Я говорю: «Лень, это ты сам определил или кто-то тебе на ушко подсказал?» Вроде как сам. И всегда уходил, всегда говорил: «Всё, я не буду у вас». Все, вперед.

Он через полтора месяца возвращался. Леня, он такой немножко, мягко говоря, странный парень. Когда насильно тянешь человека, это неправильно. Зачем? Я ему говорю: «Да ради бога». А сегодня он говорит: «Я никому не нужен, меня никто не берёт». Я говорю: «Лень, а наша вина здесь в чем?» Мы уже взяли на его место человека, который на голову сильнее его. Как я ему сейчас приду и скажу: «Нет, Лёня передумал, мы тебя увольняем. Вот контракта, который мы с тобой подписали, уже нет». О чем здесь можно говорить?.