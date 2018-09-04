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11:38 (мск), источник: ТАСС

ВХЛ перешла на новую систему начисления очков вслед за КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) перешла на новую систему начисления очков вслед за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

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В четверг КХЛ, а вслед за ней и Молодежная хоккейная лига объявили о переходе на двухочковую систему, согласно которой в регулярном чемпионате командам будет присуждаться два очка за победу (как в основное время, так и в овертайме или серии буллитов), за поражение в овертайме или по буллитам — одно. Ранее за победу в основное время начислялось три очка.

Регулярный сезон ВХЛ стартует 5 сентября.

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