ВХЛ перешла на новую систему начисления очков вслед за КХЛ
ТАСС, 4 сентября. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) перешла на новую систему начисления очков вслед за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 4 сентября. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) перешла на новую систему начисления очков вслед за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщает
В четверг КХЛ, а вслед за ней и Молодежная хоккейная лига объявили о переходе на двухочковую систему, согласно которой в регулярном чемпионате командам будет присуждаться два очка за победу (как в основное время, так и в овертайме или серии буллитов), за поражение в овертайме или по буллитам — одно. Ранее за победу в основное время начислялось три очка.
Регулярный сезон ВХЛ стартует 5 сентября.