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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Юность» и «Мальмё» отказались от претензий друг к другу

Состоялась встреча хоккейных функционеров клубов «Юность» и «Мальмё», сообщает «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на минский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

Шведов представлял генеральный менеджер мистер Патрик Сульвегард, белорусский коллектив — исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Торбин, также присутствовали генеральный директор Хокейной Лиги чемпионов мистер Мартин Бауманн и представители Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Встреча прошла в рамках взаимоуважения и конструктивного решения любых вопросов. Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» — Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу. У команд более важный момент — это фокусироваться на хоккее.

Напомним, что ранее вокруг клубов разгорелся скандал. «Мальме» обвинил «Юность» в краже полотенец, чайника и шампуня.

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