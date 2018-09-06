«Юность» и «Мальмё» отказались от претензий друг к другу
Состоялась встреча хоккейных функционеров клубов «Юность» и «Мальмё», сообщает «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на минский клуб.
Состоялась встреча хоккейных функционеров клубов «Юность» и «Мальмё», сообщает «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на минский клуб.
Шведов представлял генеральный менеджер мистер Патрик Сульвегард, белорусский коллектив — исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Торбин, также присутствовали генеральный директор Хокейной Лиги чемпионов мистер Мартин Бауманн и представители Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Встреча прошла в рамках взаимоуважения и конструктивного решения любых вопросов. Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» — Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу. У команд более важный момент — это фокусироваться на хоккее.
Напомним, что ранее вокруг клубов разгорелся скандал. «Мальме» обвинил «Юность» в краже полотенец, чайника и шампуня.