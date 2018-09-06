«Юность» и «Мальмё» отказались от претензий друг к другу

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Встреча прошла в рамках взаимоуважения и конструктивного решения любых вопросов. Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» — Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу. У команд более важный момент — это фокусироваться на хоккее.