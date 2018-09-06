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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сарыарку» в казахстанском дерби ВХЛ

Оба клуба стартовали в новом сезоне.

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Карагандинская «Сарыарка» проиграла усть-каменогорскому «Торпедо» в стартовом матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 6 сентября, и завершилась со счетом 1:4.

На десятой минуте Олег Ломако в большинстве вывел «Сарыарку» вперед. Еще лучше лишнего игрока разыгрывали игроки «Торпедо». У усть-каменогорцев в большинстве забивали Кирилл Полозов на 13-й минуте, Виталий Кропачев на 19-й и Андрей Белозеров на 24-й, а на 54-й Белозеров уже в равных составах оформил дубль.

Следующие матчи «Сарыарки» и «Торпедо» пройдут 8 сентября в Московской области и начнутся в 20:00 по астанинскому времени: карагандинцы сыграют с «Химиком», а усть-каменогорцы — со «Звездой».

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