Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сарыарку» в казахстанском дерби ВХЛ
Оба клуба стартовали в новом сезоне.
Оба клуба стартовали в новом сезоне.
Карагандинская «Сарыарка» проиграла
Игра проходила сегодня, 6 сентября, и завершилась со счетом 1:4.
На десятой минуте Олег Ломако в большинстве вывел «Сарыарку» вперед. Еще лучше лишнего игрока разыгрывали игроки «Торпедо». У
Следующие матчи «Сарыарки» и «Торпедо» пройдут 8 сентября в Московской области и начнутся в 20:00 по астанинскому времени: карагандинцы сыграют с «Химиком», а