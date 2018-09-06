Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сарыарку» в казахстанском дерби ВХЛ

На десятой минуте Олег Ломако в большинстве вывел «Сарыарку» вперед. Еще лучше лишнего игрока разыгрывали игроки «Торпедо». У усть-каменогорцев в большинстве забивали Кирилл Полозов на 13-й минуте, Виталий Кропачев на 19-й и Андрей Белозеров на 24-й, а на 54-й Белозеров уже в равных составах оформил дубль.