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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили шведский «Мальме» в Лиге чемпионов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили шведский «Мальме» со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч третьего тура группы В прошел в «Чижовке-Арене» под контролем белорусской команды. Подопечные Михаила Захарова после поражения в Швеции от «Мальме» (1:4) не прочь были взять реванш. «Юность» уверенно использовала численное преимущество состава после удаления в составе гостей. Авторами голов стали Эдуард Гринь (3-я минута), Егор Гайнетдинов (5), Михаил Стефанович (21) Александр Когалев (39, 59) и Александр Кулаков (55).

В группе D хоккеисты «Немана» уступили на выезде чешской «Комете» — 2:6.

В четвертом туре Лиги чемпионов «Юность» примет в родных стенах немецкий «Ред Булл» из Мюнхена, а «Неман» сыграет в гостях у швейцарского «Цуга».

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