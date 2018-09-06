Хоккеисты «Юности» победили шведский «Мальме» в Лиге чемпионов

Матч третьего тура группы В прошел в «Чижовке-Арене» под контролем белорусской команды. Подопечные Михаила Захарова после поражения в Швеции от «Мальме» (1:4) не прочь были взять реванш. «Юность» уверенно использовала численное преимущество состава после удаления в составе гостей. Авторами голов стали Эдуард Гринь (3-я минута), Егор Гайнетдинов (5), Михаил Стефанович (21) Александр Когалев (39, 59) и Александр Кулаков (55).