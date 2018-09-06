Хоккеисты «Юности» победили шведский «Мальме» в Лиге чемпионов
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили шведский «Мальме» со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили шведский «Мальме» со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч третьего тура группы В прошел в «Чижовке-Арене» под контролем белорусской команды. Подопечные Михаила Захарова после поражения в Швеции от «Мальме» (1:4) не прочь были взять реванш. «Юность» уверенно использовала численное преимущество состава после удаления в составе гостей. Авторами голов стали Эдуард Гринь (3-я минута), Егор Гайнетдинов (5), Михаил Стефанович (21) Александр Когалев (39, 59) и Александр Кулаков (55).
В группе D хоккеисты «Немана» уступили на выезде чешской «Комете» — 2:6.
В четвертом туре Лиги чемпионов «Юность» примет в родных стенах немецкий «Ред Булл» из Мюнхена, а «Неман» сыграет в гостях у швейцарского «Цуга».