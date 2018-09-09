Михаил Захаров: 10 миллионов долларов хватит, чтобы «Юность» выиграла Лигу чемпионов
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал о бюджете команды.
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал о бюджете команды.
— У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано. А какой бюджет у «Юности»?У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16. От какой цифры? От 15 миллионов долларов. Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов? Хватит десять. Кстати, у них официально опубликован бюджет клуба, и я не вижу смысла прятать наш бюджет. Так может, это шанс для «Юности»? Они посмотрят, что бюджет минчан маленький, мы их и так выиграем, а вы приедете и раскатаете соперника… Если бы так было, мы бы всех раскатывали. Показывали свой бюджет и раскатывали, но надо