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22:00 (мск), источник: Прессбол

Михаил Захаров: 10 миллионов долларов хватит, чтобы «Юность» выиграла Лигу чемпионов

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал о бюджете команды.

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Источник: РИА "Новости"

— У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано. А какой бюджет у «Юности»?У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16. От какой цифры? От 15 миллионов долларов. Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов? Хватит десять. Кстати, у них официально опубликован бюджет клуба, и я не вижу смысла прятать наш бюджет. Так может, это шанс для «Юности»? Они посмотрят, что бюджет минчан маленький, мы их и так выиграем, а вы приедете и раскатаете соперника… Если бы так было, мы бы всех раскатывали. Показывали свой бюджет и раскатывали, но надо чем-то раскатывать, — как передает belarushockey.com, сказал Захаров.

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