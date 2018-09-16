Хоккеисты «Лиды» добились первой победы в новом сезоне экстралиги

По словам главного тренера команды из Гродненской области Алексея Емельянова, уступая в ходе 2:3, его подопечные выполнили все, что от них требовалось. В заключительные двадцать минут встречи «Лида» трижды поразила ворота молодечненцев, которые в стартовавшем чемпионате Беларуси в дивизионе А экстралиги претендуют на призовые места. Для хоккеистов «Лиды» эта победа стала первой после трех поражений подряд.