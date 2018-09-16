Хоккеисты «Лиды» добились первой победы в новом сезоне экстралиги

По словам главного тренера команды из Гродненской области Алексея Емельянова, уступая в ходе 2:3, его подопечные выполнили все, что от них требовалось. В заключительные двадцать минут встречи «Лида» трижды поразила ворота молодечненцев, которые в стартовавшем чемпионате Беларуси в дивизионе А экстралиги претендуют на призовые места. Для хоккеистов «Лиды» эта победа стала первой после трех поражений подряд.
Без поражений в сильнейшем дивизионе идет только участник Лиги чемпионов минская «Юность». В прошедшем туре подопечные Михаила Захарова разгромили в гостях «Гомель» — 6:3. Гродненский «Неман» не без труда обыграл молодежную сборную Беларуси — 2:0, уверенно провел матч в Жлобине солигорский «Шахтер», добившись успеха со счетом — 3:0.
Турнирная таблица: «Юность-Минск» — 9 очков (3 матча), «Динамо-Молодечно» — 9 (5), «Шахтер» — 9 (4), «Гомель» — 9 (5), «Неман» — 6 (3), «Беларусь U-20» — 4 (5), «Лида» — 3 (4), «Металлург» — 2 (5).
В следующем туре, 18 сентября, встречаются: «Юность» — «Динамо-Молодечно», «Шахтер» — «Беларусь U-20», «Гомель» — «Неман», «Металлург» — «Лида».