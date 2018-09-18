Уразов: Студенческий хоккейный турнир приблизит Красноярск к Универсиаде-2019

В турнире Student Hockey Challenge, который пройдет с 1 по 8 октября, примут участие сильнейшие мужские команды из России, США и стран Европы, в том числе победители национальных студенческих лиг. Церемонии открытия и награждения, матчи группы А, полуфинальные и финальные встречи состоятся в ледовом дворце «Кристалл-Арена», игры группы B примет крытый каток «Первомайский».

Читайте также Дирекция Универсиады-2019 ведет переговоры с РУСАДА для организации антидопинговой работы

«Город выходит на финишную прямую подготовки к Универсиаде, мы очень плотно работаем с федерациями, проводим тестовые мероприятия. В Красноярске ввели “Кристалл-Арену”, это современная арена, 3500 мест, два льда, мы сможем ее протестировать благодаря этому турниру. Это будет хорошее событие для города, восемь студенческих команд, мы покажем всему миру, что в стране есть современные города вдали от Москвы», — заявил Уразов.

«Мы сможем протестировать объект и все сервисы — аккредитация, встречи, проводы. Это войдет в историю студенческого спорта и тестовых мероприятий, турнир приблизит нас к Универсиаде. Мы готовы, мы встретим гостей как полагается», — добавил он.

Управляющий директор Студенческой хоккейной лиги России Антон Храмцов отметил, что подобные турниры необходимо проводить на постоянной основе. «Студенческий хоккей — это очень интересно для зрителей и организаторов, это эмоции и драйв. Совместными усилиями с дирекцией Универсиады и Федерацией хоккея России нам удастся провести очень мощный турнир и задать высокую планку. Надеюсь, эта планка будет сохранена, потому что такие мероприятия нужно проводить ежегодно, на постоянной основе», — сказал он.