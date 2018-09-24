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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Автор самой быстрой шайбы в истории чемпионатов мира по хоккею перешел в казахстанский клуб

Белорусский нападающий Сергей Демагин подписал контракт с «Алматы» из чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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32-летний Демагин уже присоединился к новому клубу и сыграл в двух домашних матчах против «Арлана» — 21 сентября его клуб победил со счетом 3:2 по буллитам, а через день уступил — 2:5. На счету новичка — три (2+1) очка в этих играх.

В прошлом Демагин был одним из лидеров сборной Беларуси, с которой участвовал на пяти чемпионатах мира. 2 мая 2009 года он стал автором самой быстрой шайбы в истории ЧМ, забив Финляндии на пятой секунде матча. Всего в 26 матчах ЧМ Демагин набрал семь (1+6) очков. Также Демагин играл за сборную на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

За карьеру Демагин выступал за семь команд КХЛ — минское «Динамо», «Югра», «Торпедо», «Нефтехимик», «Автомобилист», «Северсталь» и «Лада». В этой лиге он набрал 133 (76+57) очков в 330 матчах. До перехода в «Алматы» в карьере Демагина случилась годичная пауза, а последним клубом был «Дизель» из ВХЛ.

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Автор самой быстрой шайбы в истории чемпионатов мира по хоккею перешел в казахстанский клуб
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