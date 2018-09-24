Автор самой быстрой шайбы в истории чемпионатов мира по хоккею перешел в казахстанский клуб

32-летний Демагин уже присоединился к новому клубу и сыграл в двух домашних матчах против «Арлана» — 21 сентября его клуб победил со счетом 3:2 по буллитам, а через день уступил — 2:5. На счету новичка — три (2+1) очка в этих играх.

В прошлом Демагин был одним из лидеров сборной Беларуси, с которой участвовал на пяти чемпионатах мира. 2 мая 2009 года он стал автором самой быстрой шайбы в истории ЧМ, забив Финляндии на пятой секунде матча. Всего в 26 матчах ЧМ Демагин набрал семь (1+6) очков. Также Демагин играл за сборную на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.