Канадская хоккеистка женилась на игроке женской сборной США
Трехкратная олимпийская чемпионка, бывшая хоккеистка сборной Канады Джиллиан Эппс и капитан женской сборной США Меган Даггэн поженились.
Трехкратная олимпийская чемпионка, бывшая хоккеистка сборной Канады Джиллиан Эппс и капитан женской сборной США Меган Даггэн поженились.
Сборные Канады и США являются главными соперниками друг для друга, из 6 олимпийских финалов они лишь раз не встретились там.
Свадьба 34-летней Эппс и 31-летней Даггэн состоялась 24 сентября.
Алексей Иванов