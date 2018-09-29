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14:32 (мск)

Канадская хоккеистка женилась на игроке женской сборной США

Трехкратная олимпийская чемпионка, бывшая хоккеистка сборной Канады Джиллиан Эппс и капитан женской сборной США Меган Даггэн поженились.

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Сборные Канады и США являются главными соперниками друг для друга, из 6 олимпийских финалов они лишь раз не встретились там.

Свадьба 34-летней Эппс и 31-летней Даггэн состоялась 24 сентября.

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Алексей Иванов

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