Сборная Беларуси (U-17) по хоккею обыграла Россию на турнире в Пекине

После равной игры в первом периоде, подопечные Павла Перепехина перехватили инициативу во вторые двадцать минут встречи.
Голевым дублем в прошедшем матче отметился защитник Дмитрий Кузьмин.
После двух туров белорусская команда находится в числе лидеров: США — 6 очков (2 матча), Беларусь — 6 (2), Латвия — 4 (2), Россия — 2 (2), Финляндия — 0 (2), Германия — 0 (2).
Следующую игру на турнире юниорская сборная Беларуси проведет 3 октября с Латвией, 4 октября сыграет с США, а завершит выступление в Пекине 5 октября поединком с Германией.