Команды из России и Словакии вышли в финал студенческого хоккейного турнира Красноярске

«Серию плей-офф турнира Student Hockey Challenge открыл матч двух российских команд: “СХЛ Восток” и» Динамо-Алтай. Итог поединка смогла определить только серия буллитов, в которой нападающий Илья Вопилов принес победу команде Динамо-Алтай со счетом 5:4. В заключительном матче предпоследнего дня соревнований команда UMB (Словакия) одержала уверенную победу над сборной «СХЛ Запад» со счетом 4:1 и обеспечила себе путевку в финал, — сообщили в пресс- службе.

7 октября в ледовом дворце «Кристалл-Арена» матч за седьмое место проведут сборная Американской университетской хоккейной лиги ACHA и команда Держава (Тамбов, Россия), за пятое место — команды FGCU (штат Флорида, США) и UK Praha (Прага, Чехия). В этот же день состоятся решающие поединки: за бронзу поборются российские сборные Студенческой хоккейной лиги «СХЛ Восток» и «СХЛ Запад», а в финале сразятся «Динамо-Алтай» и UMB.