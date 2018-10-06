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22:19 (мск), источник: ТАСС

Команды из России и Словакии вышли в финал студенческого хоккейного турнира Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Российская «Динамо-Алтай» из Барнаула и University of Mateja Bela (Словакия) вышли в финал международного студенческого турнира Student hockey challenge, который является тестовым соревнованием Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом в субботу сообщила пресс-служба турнира.

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«Серию плей-офф турнира Student Hockey Challenge открыл матч двух российских команд: “СХЛ Восток” и» Динамо-Алтай. Итог поединка смогла определить только серия буллитов, в которой нападающий Илья Вопилов принес победу команде Динамо-Алтай со счетом 5:4. В заключительном матче предпоследнего дня соревнований команда UMB (Словакия) одержала уверенную победу над сборной «СХЛ Запад» со счетом 4:1 и обеспечила себе путевку в финал, — сообщили в пресс- службе.

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7 октября в ледовом дворце «Кристалл-Арена» матч за седьмое место проведут сборная Американской университетской хоккейной лиги ACHA и команда Держава (Тамбов, Россия), за пятое место — команды FGCU (штат Флорида, США) и UK Praha (Прага, Чехия). В этот же день состоятся решающие поединки: за бронзу поборются российские сборные Студенческой хоккейной лиги «СХЛ Восток» и «СХЛ Запад», а в финале сразятся «Динамо-Алтай» и UMB.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году (Москва) и в 2013-м (Казань), в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.

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