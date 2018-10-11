Хоккеисты «Немана» уступили «Айсберену»
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» уступили в гостевой встрече немецкому «Айсберену» со счетом 1:4 и не смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» уступили в гостевой встрече немецкому «Айсберену» со счетом 1:4 и не смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче, прошедшем в Берлине, подопечным Сергея Пушкова лишь в первом периоде удалось на равных противостоять оппоненту. Далее хозяева площадки доминировали в игре. Единственная заброшенная шайба у гродненцев в активе Антона Елисеенкова.
Поражение от «Айсберена» не позволит «Неману» продолжить участие в турнире на стадии
Турнирная таблица группы D: «Цуг» (Швейцария) — 13 очков (5 матчей), «Комета Брно» (Чехия) — 9 (5), «Неман» — 5 (5), «Айсберен» — 3 (5).