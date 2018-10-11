Хоккеисты «Немана» уступили «Айсберену»

В матче, прошедшем в Берлине, подопечным Сергея Пушкова лишь в первом периоде удалось на равных противостоять оппоненту. Далее хозяева площадки доминировали в игре. Единственная заброшенная шайба у гродненцев в активе Антона Елисеенкова.