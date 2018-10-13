Родители гомельских фигуристов и хоккеистов хотят для детей больше льда

Сразу заметим, что Олег Хмыль от интервью нашей газете отказался, не став почему-то ни опровергать свои слова на пресс-конференции, ни их подтверждать. Однако обо всем по порядку. И начнем с фигуристов, которые невольно стали причиной всего сыр-бора. Лучше всех проблемы детей знают, конечно, их родители. В гомельском отделении Белорусского союза конькобежцев они самые активные. Член правления Дмитрий Королев приводит примеры с занятий дочери-фигуристки:



— В последние два года у нас переполнен лед. Иногда занимаются по несколько групп. А ведь фигуристам надо разогнаться, чтобы выполнить сложный элемент. Любая ошибка может обернуться травмой. В сентябре пока не залита арена Б, тренировки действительно проходят три раза в неделю, это крайне мало.



Как удалось выяснить, тренировочная арена Б в Гомельском ледовом дворце в отличие от основной площадки имеет более короткий технологический период работы. Заливают ее в октябре, размораживают в апреле. Это особенности конструкции, в летнее время здесь собирается конденсат, кататься невозможно. С этим связаны дополнительные трудности. Отец кандидата в мастера спорта по фигурному катанию Владимир Островский негодует:



— Летом постоянно проходят сборы. В основном в Брестской области, где 8 ледовых площадок! А на Гомельщине полноценных всего две и еще одна тренировочная (летом не работает). После сборов спортсмены приезжают в Гомель, с 1 сентября в школу, и практически до октября, пока не залита арена Б, не могут нормально заниматься, не хватает льда. В итоге теряются все летние наработки.



Владимиру вторит мама десятилетнего хоккеиста Ксения Кудинова:



— У сына весь прошлый месяц тренировки на льду были всего три раза в неделю, а первенство на носу. Ребята нервничают.



Заметим, спор между фигуристами и хоккеистами за лед — дело не новое и имеет место быть не только в Гомеле. Им вообще бывает трудно ужиться, потому что требования ко льду у этих видов спорта разные. Тренер Республиканского центра олимпийского резерва по ледовым видам спорта Александр Морозов ситуацию видит так:



— До 2015 года проблем со льдом не наблюдалось. Занималось порядка 100 фигуристов и чуть больше хоккеистов. Потом школы разделили. Хоккеисты перешли к ХК Гомель, а в СДЮШОР № 1 решили расширить фигурную школу. Спорт востребованный, масса желающих — благое дело. Сейчас вдвое увеличилось количество тренеров, а фигурным катанием занимаются 240 детей! В итоге площади перегружены. Для того чтобы фигурист был конкурентоспособный и у него наблюдался профессиональный рост, он должен проводить на льду минимум 1,5 часа в день, иначе — тупик.



В гомельской СДЮШОР № 1 (ледовый дворец) о претензиях родителей спортсменов знают не понаслышке, рассказывает ее директор Алексей Жихарев:



— Гомельский ледовый дворец сегодня задействован на сто процентов: и лед, и спортзалы. В настоящее время в целях эффективности использования сооружения прорабатывается вопрос модернизации дворца. Для этого необходимо провести обследования здания и холодильного оборудования.



Возможно, ледовый вопрос скажется на будущих результатах. Пока же показатели не предвещают беды. Местные фигуристы — в списке лучших, хоккеисты, несмотря на критику Михаила Захарова, тоже могут за себя постоять. Хоккейная детская спортивно-юношеская школа уже три года входит в структуру ХК Гомель. Клуб сейчас состоит из команд экстралиги, высшей лиги и еще 12 команд ДЮСШ. Ее воспитанники вот уже два года подряд выигрывают чемпионат Беларуси по старшему школьному возрасту.



Лишние эмоции почти всегда вредят делу, уверен начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский:



— Льда, конечно, хотелось бы больше. Посмотрите, сколько ребят и девчонок становятся на коньки. Но надо быть объективными, любой новый каток — колоссальные затраты. Из ближайших наших проектов — ввод второй арены в Жлобине. По поводу Гомеля скажу так: у нас разработан инвестпроект для строительства легкотипных катков стоимостью примерно 1 миллион долларов, определены даже городские площадки. Ждем инвесторов. Если кто-то хочет вложиться в развитие ледовых видов спорта, милости просим.



А пока хоккеистам и фигуристам придется делиться и постараться жить дружно.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ



(Пресс-конференция главного тренера Юности Михаила Захарова и его коллеги из Гомеля Олега Хмыля после матча экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею)



М. Захаров: Я сегодня вышел в холл, там увидел двух девчонок, фигуристок ваших местных. Разговорились с ними, спрашиваю: как успехи? Они говорят: хорошие успехи раньше были. Мы Минск в фигурном катании обставляли, а сейчас у нас даже лед не заливают. Честно, когда я узнал, что нет льда на второй площадке… Для чего строилось? Я думал, что у вас лед есть, столько людей в городе и один каток — поражаюсь, честно. О каком-то хоккее говорят, а здесь лед не заливается… Это ужас, конечно. Как может быть результат у вашей школы? Я вам могу сказать, что я не оставлю это так. Так нельзя относиться.



О. Хмыль: У нас основа катается 9 часов в неделю. Про это все всё знают. Если делать, чтобы лед был для ребят, для детей бесплатный и они катались больше… Они стали кататься меньше. Честно скажу, у меня нет ни таких полномочий, ни сил, чтобы пойти доказывать и разговаривать.