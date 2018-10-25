Кравцов вызван в молодежную сборную России на Турнир четырех наций

Турнир пройдет 9—11 ноября. Перед ним молодежная сборная России проведет сбор в Новогорске со 2 по 7 ноября.
Список игроков вызванных в молодежную сборную России выглядит следующим образом:
вратари: Амир Мифтахов («Барс»), Тимур Шиянов («Лозанна», Швейцария);.
защитники: Данила Арефьев («СКА-1946»), Даниил Валитов («Авто»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо»), Владимир Сычушкин («Северсталь»), Игорь Усманов («Лада»), Макар Хабаров («Алмаз»);.
нападающие: Дмитрий Воронков («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко (оба — «Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Глеб Зайцев («Адмирал»), Семен Кизимов («Лада»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — «Звезда»), Виталий Кравцов («Трактор»), Егор Круженков, Михаил Шалагин (оба — «Спартак»), Василий Подколзин («СКА-1946»).
Также в ходе сбора к молодежной сборной России присоединятся пять игроков, не попавших в другой состав молодежной национальной команды, которая в ноябре проведет серию из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг.
Так как главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин будет находиться с командой в Северной Америке, на Турнире четырех наций российской молодежкой будет руководить Юрий Бабенко.