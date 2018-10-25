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16:10 (мск), источник: Р-Спорт

Кравцов вызван в молодежную сборную России на Турнир четырех наций

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов включен в список кандидатов в молодежную сборную России для участия в Турнире четырех наций в Чехии, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет 9—11 ноября. Перед ним молодежная сборная России проведет сбор в Новогорске со 2 по 7 ноября.

Список игроков вызванных в молодежную сборную России выглядит следующим образом:

вратари: Амир Мифтахов («Барс»), Тимур Шиянов («Лозанна», Швейцария);.

защитники: Данила Арефьев («СКА-1946»), Даниил Валитов («Авто»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо»), Владимир Сычушкин («Северсталь»), Игорь Усманов («Лада»), Макар Хабаров («Алмаз»);.

нападающие: Дмитрий Воронков («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко (оба — «Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Глеб Зайцев («Адмирал»), Семен Кизимов («Лада»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — «Звезда»), Виталий Кравцов («Трактор»), Егор Круженков, Михаил Шалагин (оба — «Спартак»), Василий Подколзин («СКА-1946»).

Также в ходе сбора к молодежной сборной России присоединятся пять игроков, не попавших в другой состав молодежной национальной команды, которая в ноябре проведет серию из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг.

Так как главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин будет находиться с командой в Северной Америке, на Турнире четырех наций российской молодежкой будет руководить Юрий Бабенко.

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