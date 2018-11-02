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10:07 (мск), источник: Р-Спорт

Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) проиграли команде Канады в белом в товарищеском матче, ведя по ходу игры со счетом 4:0.

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Встреча, прошедшая в четверг в канадском городе Фредериктон-Джанкшн, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (0:1; 1:3; 3:0; 1:0) в пользу местных хоккеистов. В составе сборной России дубль оформил Данил Гущин (28-я и 36-я минуты), также отличились Дмитрий Зуган (8) и Василий Пономарев (31).

В субботу команда Сергея Голубовича стартует на Мировом кубке вызова в Канаде матчем против команды Канады в красном.

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