Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в четверг в канадском городе Фредериктон-Джанкшн, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (0:1; 1:3; 3:0; 1:0) в пользу местных хоккеистов. В составе сборной России дубль оформил Данил Гущин (28-я и 36-я минуты), также отличились Дмитрий Зуган (8) и Василий Пономарев (31).