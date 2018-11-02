Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) проиграли команде Канады в белом в товарищеском матче, ведя по ходу игры со счетом 4:0.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) проиграли команде Канады в белом в товарищеском матче, ведя по ходу игры со счетом 4:0.
Встреча, прошедшая в четверг в канадском городе
В субботу команда Сергея Голубовича стартует на Мировом кубке вызова в Канаде матчем против команды Канады в красном.